Росимущество опять выставило на торги бывшие активы "золотого короля" Струкова Росимущество объявило о повторном аукционе по продаже бывших активов Струкова

Москва19 мая Вести.Голландский аукцион по продаже ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) планирует объявить Росимущество. Ведомство также собирается продать другие бывшие активы "золотого короля" Константина Струкова, сообщило РИА Новости.

По данным торговой площадки "Росэлторг", начальная стоимость доли бизнесмена в ЮГК в размере 67,25% оценивается в 162,02 млрд рублей, аукцион пройдет с дальнейшим понижением цены, но не более чем до 81,01 млрд рублей.

Продать находящиеся в федеральной собственности акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" в количестве 149 816 388 208 штук, что составляет 67,2489% его уставного капитала… установить начальную цену акций (долей) в размере 162 020 038 001 рубль, минимальную цену предложения (цену отсечения) в размере 81 010 019 000 рублей 50 копеек отметили в документах торговой площадки

При этом аукцион по продаже бывших активов Струкова должен был состояться 18 мая, однако на него не было подано ни одной заявки.

Изъятые активы Струкова выставлены на аукцион единым пакетом за начальную стоимость в размере 162,02 млрд рублей. В материалах "Росэлторга" уточняется, что цена доли ЮГК составляет 140,437 млрд рублей.

В ноябре прошлого года Пластский городской суд Челябинской области взыскал с бывшего владельца "Южуралзолота" Константина Струкова и восьмерых ответчиков, среди которых родные и близкие "золотого короля", имущество на сумму 1,4 млрд рублей, а также 3,5 млрд рублей денежных средств. По данным Генпрокуратуры, экс-владелец ЮГК назначил своих близких на руководящие должности в компании, однако фактически они не работали там. При этом одна из дочерей и сожительница получали большую зарплату – 13,75 миллиона и 7,525 миллиона соответственно, а вторая дочь номинально получила доли в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив" и частично ООО "Бизнес-Сити", а на полученные от их работы деньги приобрела недвижимость – два жилых дома, три нежилых здания, пять юридических помещений и поликлинику.