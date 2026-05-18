Торги по продаже акций ЮГК не состоялись из-за отсутствия заявок Аукцион по ЮГК не состоялся из-за отсутствия заявок

Москва18 мая Вести.Аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании "Южуралзолото" (ЮГК) и других активов группы не состоялся, поскольку не поступило ни одной заявки. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником говорится в сообщении

После сообщений о провале аукциона акции ЮГК снизились до 0,6506 рубля за бумагу, потеряв 10% стоимости.

Ранее Росимущество завершило оценку 67,2% акций "Южуралзолото" и других активов, изъятых в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Стартовая цена пакета составила 162,02 млрд рублей, а шаг аукциона был установлен на уровне 2% от этой суммы.