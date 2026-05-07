Росимущество: аукцион по продаже ЮГК за 162 млрд руб. пройдет 8 мая

Росимущество сообщает об аукционе по продаже группы компаний "Южуралзолото" Росимущество: аукцион по продаже ЮГК за 162 млрд руб. пройдет 8 мая

Москва7 мая Вести.Аукцион по продаже группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) за 162 млрд руб. пройдет 8 мая, сообщает Росимущество.

Уточняется, что сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 15 мая 2026 года, а итоги подведут 18 мая.

Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи (3 240 400 760,02 рублей). Совокупная рыночная стоимость активов оценена в 162 020 038 001 рублей сообщили в агентстве

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что Минфину и Росимуществу в прошлом году впервые удалось собрать 1 триллион рублей дивидендов с компаний с госучастием.