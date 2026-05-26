Москва26 мая Вести.Окончен прием заявок на участие в повторных торгах бывших активов "золотого короля" Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торговой площадки "Росэлторг"​​​.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" и долей в уставных капиталах иных хозяйственных обществ... Дата и время окончания приема заявок - до 25.05.26 23.55 (мск) отметили на площадке

Заявки рассмотрят до 10.29 мск 26 мая, в 10.30 мск начнутся торги.

Ранее сообщалось, что начальная стоимость доли бизнесмена в ЮГК в размере 67,25% оценивается в 162,02 млрд рублей, аукцион пройдет с дальнейшим понижением цены, но не более чем до 81,01 млрд рублей. При этом аукцион по продаже бывших активов Струкова должен был состояться 18 мая, однако на него не было подано ни одной заявки.

В ноябре прошлого года Пластский городской суд Челябинской области взыскал с бывшего владельца "Южуралзолота" Константина Струкова и восьмерых ответчиков, среди которых родные и близкие "золотого короля", имущество на сумму 1,4 млрд рублей, а также 3,5 млрд рублей денежных средств. По данным Генпрокуратуры, экс-владелец ЮГК назначил своих близких на руководящие должности в компании, однако фактически они не работали там. При этом одна из дочерей и сожительница получали большую зарплату – 13,75 миллиона и 7,525 миллиона соответственно, а вторая дочь номинально получила доли в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив" и частично ООО "Бизнес-Сити", а на полученные от их работы деньги приобрела недвижимость – два жилых дома, три нежилых здания, пять юридических помещений и поликлинику.