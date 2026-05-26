АО "Русские угли" не допустили к торгам по ЮГК из-за несоответствия документов На аукцион по продаже доли в ЮГК не допустили единственного участника

Москва26 мая Вести.Акционерное общество "Русские угли" не допустили к торгам по продаже доли в золотодобывающей компании "Южуралзолото" (ЮГК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки "ГИС торги".

Причиной отказа стало несоответствие документации законодательству или непредставление полного пакета документов.

Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации сказано в публикации

Как уточняет РБК, первые торги по продаже контрольного пакета в ЮГК были назначены на 18 мая, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. "Русские угли" был единственным заявленным участником повторных торгов.