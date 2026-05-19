Москва19 маяВести.Национализированной компании "Южуралзолото" списали долги на 17 миллиардов рублей перед ее бывшим владельцем Константином Струковым. Об этом сообщает ТАСС.
Таково решение Арбитражного суда Челябинской области.
Суд принял решение о списании долгов компании ООО "УК ЮГК" перед Струковым в сумме более 17 млрдговорится в материале источника
Кроме того, также с экс-владельца компании будет взыскана государственная пошлина в размере 10 миллионов рублей.
Ранее у Струкова и его близких было изъято 4,9 миллиарда рублей. Генпрокуратура отметила, что бывший владелец компании вывел за границу свыше 163 миллиардов рублей.