Долги "Южуралзолота" перед Струковым на 17 млрд руб. списаны решением суда

Москва19 мая Вести.Национализированной компании "Южуралзолото" списали долги на 17 миллиардов рублей перед ее бывшим владельцем Константином Струковым. Об этом сообщает ТАСС.

Таково решение Арбитражного суда Челябинской области.

Суд принял решение о списании долгов компании ООО "УК ЮГК" перед Струковым в сумме более 17 млрд говорится в материале источника

Кроме того, также с экс-владельца компании будет взыскана государственная пошлина в размере 10 миллионов рублей.

Ранее у Струкова и его близких было изъято 4,9 миллиарда рублей. Генпрокуратура отметила, что бывший владелец компании вывел за границу свыше 163 миллиардов рублей.