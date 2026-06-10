Очередные торги по продаже активов ЮГК сорвались из-за проблем с задатком Очередной аукцион по продаже акций "Южуралзолота" признан несостоявшимся

Москва10 июн Вести.Очередная попытка продать активы группы "Южуралзолото" вновь не удалась - аукцион признан несостоявшимся. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На аукцион поступила всего одна заявка - от Михаила Пимулина. Однако претендента не допустили к участию: в извещении указано, что он не подтвердил внесение задатка.

Торги были признаны несостоявшимися (ни один из претендентов не признан участником) говорится в публикации ТАСС

Росимущество выставило на продажу 67,2 процента акций золотодобывающей компании "Южуралзолого" и других активов группы. Стартовая цена составляла 162,02 миллиарда рублей, шаг аукциона – 2 процента от начальной цены торгов (3,24 миллиарда рублей), задаток - 32,4 миллиарда рублей (20 процентов от начальной цены продажи).

Отмечается, что это уже не первые неудачные торги. Голландский аукцион 26 мая также признали несостоявшимся, а первый аукцион сорвался из-за отсутствия заявок.

Решение о продаже активов ЮГК приняли после того, как суд обратил в доход государства акции, принадлежавшие Константину Струкову.