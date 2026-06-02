Москва2 июнВести.Росимуществом в рамках решения правительства РФ о продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), а также компаний, входящих в группу ЮГК, анонсированы повторные торги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Активы компании ранее были обращены в собственность Российской Федерации.
Совокупная рыночная стоимость активов ранее оценена в 162 020 038 001 рублейговорится на сайте компании
Аукцион по продаже стартует сегодня, 2 июня 2026 года. Заявку можно подать до 9 июня 2026 года. На следующий день будут подведены итоги.
Заявку на участие в торгах необходимо подать на площадке Росэлторг. Также требуется внести задаток - 20% от начальной цены торгов (32 404 007 600,2 рублей).
Чтобы аукцион был признан состоявшимся, необходимо участие хотя бы одного покупателя.