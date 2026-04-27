Путин вывел "Озон банк" из-под запрета на сделки с акциями Владимир Путин разрешил сделки с акциями "Озон банка"

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому "Озон банк" исключен из перечня кредитных организаций, находящихся под запретом на совершение сделок с их акциями и долями в уставном капитале. Соответствующий документ был опубликован и вступил в силу в день подписания.

Ранее банк входил в список из 45 финансовых институтов, утвержденный в октябре 2022 года (распоряжение № 357-рп), для которых любые изменения в структуре собственности требовали специального разрешения главы государства.

Снятие данных ограничений упрощает для компании проведение корпоративных процедур и управление капиталом своей финансовой структуры.