Москва10 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Банку России, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи право самостоятельно пресекать деятельность беспилотников при отражении атак — без ожидания реакции профильных служб. Об этом говорится в тексте документа и в сопроводительной пояснительной записке.

Поправки внесены в три федеральных закона: "О почтовой связи", "О Центральном банке Российской Федерации" и "О предоставлении публичному акционерному обществу „Сбербанк России“ отдельных полномочий". В пояснительной записке отмечено, что приоритетной задачей признана защита объектов Центробанка, в том числе расположенных в новых субъектах, на фоне роста диверсионных и террористических атак с применением беспилотников.

Закон позволяет уполномоченным структурам действовать сразу при отражении нападения, не дожидаясь выработки решений профильными оперативными службами. Перечень должностных лиц, которые будут иметь право принимать решения о воздействии на беспилотные летательные аппараты, будет установлен самим Банком России, уточняется в документе.