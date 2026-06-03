Москва3 июнВести.Совет Федерации РФ одобрил законопроект, расширяющий круг структур, чьи сотрудники получат право подавлять или уничтожать беспилотники.
В перечень вошли подразделения специальной почтовой связи, Центральный банк России, Российское объединение инкассации (Росинкас) и ПАО "Сбербанк России".
Перечисленные организации смогут пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексовговорится в сообщении Совфеда
Согласно документу, применять силу разрешается для защиты охраняемых объектов, работников этих организаций или граждан, находящихся на их территории.
В сопроводительных материалах подчеркивается, что закон призван обезопасить объекты ЦБ РФ в условиях продолжающейся спецоперации, особенно на фоне участившихся диверсий и атак с применением дронов, в том числе в новых регионах.
Порядок принятия решений о ликвидации БПЛА для спецпочты утвердит глава Минцифры, для ЦБ и Росинкаса – сам регулятор, для Сбербанка – правительство страны.
Ранее эксперт Данил Липатов объяснил, почему пока сложно сбивать БПЛА без ограничений связи. Он отметил, что разработки систем борьбы без затрагивания гражданской инфраструктуры уже ведутся.