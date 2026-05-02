Москва2 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотникам в целях защиты своих объектов и находящихся на них людей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, таможенники получат право пресекать работу беспилотных воздушных, подводных и надводных судов, а также беспилотных транспортных средств и других автоматизированных комплексов в случае нападения или угрозы нападения на объекты таможенных органов.

В частности, закон разрешает подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления, воздействовать на пульты управления, а при необходимости повреждать или уничтожать сами аппараты.

Порядок принятия таких решений и перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела.