РБК: бизнес РФ сможет закупать крупнокалиберное вооружение для защиты от БПЛА

Москва28 мая Вести.Российскому бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное вооружение и технические средства для борьбы с дронами. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным авторов материала, механизм закупки частными предприятиями зенитных артиллерийских комплексов, турелей, радиолокационных средств, специального транспорта и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уже утвержден.

В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения сказал один из собеседников РБК

Источник рассказал, что противовоздушная оборона гражданской инфраструктуры обеспечивается и зенитными ракетными комплексами в рамках общей системы противовоздушной обороны (ПВО), и силами мобильных огневых групп. Мобильные огневые группы, по его словам, создаются из резервистов, добровольцев и сотрудников частных компаний.

Уточняется, что частные компании уже давно получили возможность покупать "средства пассивной защиты" объектов, включая огнестрельное оружие.

Тему покупки бизнесом крупнокалиберного оружия для защиты от беспилотников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 26 мая обсуждал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, который станет новым бизнес-омбудсменом.