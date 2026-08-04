Россиян будут уведомлять о кредитах через "Госуслуги" Путин подписал закон, обязывающий банки и МФО информировать граждан о кредитах

Москва4 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2017 года уведомлять граждан через "Госуслуги" о подписании с ними кредитного договора и возможности отказа от него. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Банки и МФО теперь обязаны бесплатно уведомлять заемщиков через "Госуслуги" о подписании ими договора потребительского кредита. Уведомление должно включать в себя информацию о процентной ставке, сумме кредита или лимите кредитования, сроке возврата. Если на договор распространяется период охлаждения, заемщика должны проинформировать о возможности отказа от кредита.

Для этого банки и МФО должны будут заключить с одним из квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ) договор об оказании информационных услуг, предусматривающий направление подобных уведомлений заемщику.

После получения от банка или МФО сведений о подписании заемщиком договора о потребительском кредите БКИ в течение 15 минут должны будут уведомить гражданина об этом через личный кабинет на "Госуслугах".