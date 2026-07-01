Одинаковый шрифт и личное подтверждение услуг: эксперт о новых правилах МФО Эксперт рассказал о новых мерах безопасности при взаимодействии граждан с МФО

Москва1 июл Вести.Микрофинансовые организации будут обязаны печатать все условия договоров одинаковым шрифтом, который будет удобен для чтения, а также подтверждать у заемщика согласие на подключение дополнительных услуг, что упростит жизнь гражданам. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости, финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

Он также пояснил, что компании будут обязаны называть заемщикам полную стоимость дополнительных услуг.

По большому счету, учитываются многие вещи, связанные с потребительским поведением. То, что нужно печатать одинаковым шрифтом, не выделяя то, что нужно для привлечения внимания, и скрывая то, что не хотелось бы, чтобы читали, – все одинаковым шрифтом, удобочитаемым. Плюс к этому нужно будет четко понимать, что какие-то дополнительные услуги, если они могут быть по договору с микрофинансовой организацией, заемщик должен будет лично и обязательно сам подтверждать, что он согласен на их подключение, и его нужно будет предупреждать о стоимости такового рассказал Цыганов

Он объяснил, что иногда конечная стоимость услуг становится для граждан шоком, и заем получается существенно дороже, чем думал клиент.

Это из реальной практики кредитования, из получения займов. Когда людям задним числом или каким-то образом заранее как бы спросив разрешение на подключение дополнительных услуг, и выливалось это в то, что заем становился существенно дороже, чем человек думал. Вот сейчас нужно будет спросить заранее, нужно будет, чтобы человек это подтвердил… Жизнь пользователя услуг МФО станет чуть проще, чуть понятней заключил Цыганов

Ранее директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков назвал случаи, когда заемщик может не выплачивать свой долг. Он отметил, что такое право не означает "автоматическое списание долга".