Москва6 маяВести.Финансовая грамотность должна быть не знанием, а навыком, который используется в повседневной жизни. Такое мнение ИС "Вести" озвучил врио директора ФГБУ "Научно исследовательский финансовый институт Минфина РФ" Глеб Покатович.
Он добавил, что финансовая грамотность включает в себя привычки читать мелкий шрифт в договорах, создавать финансовую подушку, а также оценивать риски.
Если мы говорим о финансовой грамотности, то ее предмет в том, чтобы научить людей читать мелкий шрифт в договорах, оценивать свои финансовые риски, создавать финансовую подушку безопасности. Ключевой переход заключается в том, что нужно не просто знать, но и уметь. Вот эти знания и навыки, они должны войти фактически в повседневную жизнь людей и стать частью их общей культурысказал Покатович