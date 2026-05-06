Москва6 мая Вести.Финансовая грамотность должна быть не знанием, а навыком, который используется в повседневной жизни. Такое мнение ИС "Вести" озвучил врио директора ФГБУ "Научно исследовательский финансовый институт Минфина РФ" Глеб Покатович.

Он добавил, что финансовая грамотность включает в себя привычки читать мелкий шрифт в договорах, создавать финансовую подушку, а также оценивать риски.