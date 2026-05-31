Россиянам назвали четыре условия для обретения финансовой стабильности

Москва31 мая Вести.Планирование бюджета и финансовых целей помогает делать жизнь более стабильной. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с News.ru.

Во-первых, сформулируйте свои финансовые цели на год, на полгода. Во-вторых, откладывайте деньги сразу после получения зарплаты или любого иного дохода посоветовал эксперт

По словам Щербаченко, для этого необходимо определить, какую сумму человеку посильно отправлять в накопления. Чтобы это сделать, нужно сложить все доходы и вычесть из этой сумму регулярные платежи. Такой подход позволит не тратить сразу всю зарплаты. А дальше можно пробовать откладывать сначала 5% от дохода, затем 10%, 15% и так далее.

В-третьих, планируйте крупные траты заранее. Распределите нагрузку на бюджет. Составьте список предстоящих покупок, особенно крупных (ремонт, отпуск, техника) с датами. Составьте график для всех финансовых целей. В-четвертых, анализируйте расходы раз неделю или раз в месяц. Вовремя замечайте рост трат в категориях и корректируйте свой бюджет посоветовал экономист

