Москва3 маяВести.Российская молодежь сможет создать капитал почти в 5 миллионов рублей за пять лет, если будет откладывать ежемесячно по 55-60 тысяч рублей, рассказал РБК директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александр Тихомиров.
Ранее исследование "Сбера" показало, что молодежь в России в среднем планирует накопить по 4,7 млн рублей за пять лет, при этом в среднем молодые россияне отправляют в накопления 16% своего дохода, а их средний доход составляет порядка 100 тысяч рублей.
Как отметил Тихомиров, средний размер ежемесячных сбережений в таком случае составляет порядка 16 тысяч рублей. По его словам, если подставить эти параметры в расчетную модель накопления капитала при средней доходности 14,5% годовых, то за пять лет молодые люди смогут накопить лишь порядка 1,3–1,5 млн рублей.
Достичь капитала в 4,7 млн рублей при сохранении нормы сбережений в 16% от дохода можно, если ежемесячный доход будет составлять порядка 350-380 тыс рублей.
Для большинства молодых специалистов такие параметры пока остаются недостижимыми. Однако, конечно, стоит учитывать, что в течение последующих пяти лет размер заработной платы будет увеличиваться, а значит, будет увеличиваться и сумма, направляемая в накопленияговорится в сообщении
По его словам, молодежи нужно внимательно отнестись к структуре личного бюджета, например, постепенно увеличивая норму сбережений, доведя ее до 20-25%, формировать капитал в паре, учитывая фактор совместных накоплений.
Для увеличения накоплений стоит выбирать не только консервативные продукты – вклады и накопительные счета, но и использовать облигации, акции и программы страхования жизни, отметил Тихомиров.
В молодом возрасте важно помнить: ключевая инвестиция — это не только финансовые инструменты, но и собственный — человеческий — капиталдобавил эксперт