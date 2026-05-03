В Сбербанке дали совет, как молодым сформировать капитал в 5 млн рублей за 5 лет

В Сбербанке рассказали, как молодежь может накопить почти 5 млн руб за 5 лет В Сбербанке дали совет, как молодым сформировать капитал в 5 млн рублей за 5 лет

Москва3 мая Вести.Российская молодежь сможет создать капитал почти в 5 миллионов рублей за пять лет, если будет откладывать ежемесячно по 55-60 тысяч рублей, рассказал РБК директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александр Тихомиров.

Ранее исследование "Сбера" показало, что молодежь в России в среднем планирует накопить по 4,7 млн рублей за пять лет, при этом в среднем молодые россияне отправляют в накопления 16% своего дохода, а их средний доход составляет порядка 100 тысяч рублей.

Как отметил Тихомиров, средний размер ежемесячных сбережений в таком случае составляет порядка 16 тысяч рублей. По его словам, если подставить эти параметры в расчетную модель накопления капитала при средней доходности 14,5% годовых, то за пять лет молодые люди смогут накопить лишь порядка 1,3–1,5 млн рублей.

Достичь капитала в 4,7 млн рублей при сохранении нормы сбережений в 16% от дохода можно, если ежемесячный доход будет составлять порядка 350-380 тыс рублей.

Для большинства молодых специалистов такие параметры пока остаются недостижимыми. Однако, конечно, стоит учитывать, что в течение последующих пяти лет размер заработной платы будет увеличиваться, а значит, будет увеличиваться и сумма, направляемая в накопления говорится в сообщении

По его словам, молодежи нужно внимательно отнестись к структуре личного бюджета, например, постепенно увеличивая норму сбережений, доведя ее до 20-25%, формировать капитал в паре, учитывая фактор совместных накоплений.

Для увеличения накоплений стоит выбирать не только консервативные продукты – вклады и накопительные счета, но и использовать облигации, акции и программы страхования жизни, отметил Тихомиров.