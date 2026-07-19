Москва19 июл Вести.Ускорить процесс накопления миллиона рублей можно за счет покупки облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

По словам собеседника агентства, перед тем, как начать копить эту сумму, важно оценить свой бюджет, а также определить ежемесячный размер отчислений. Кроме того, эксперт рекомендовал провести аудит финансов, поскольку на его основе будет составляться бюджет. Смирнов указал на важность классифицировать затраты и доходы таким образом, чтобы понимать их обязательность и стабильность.

Сформируйте счет для накопления. Это может быть и брокерский счет, на который вы приобретаете активы с низким уровнем риска сказал финансист

В качестве примера Смирнов привел длинные ОФЗ, доходность которых, по его словам, превышает 16,1%. Он подчеркнул, что это позволит существенно ускорить процесс накопления необходимой суммы.

Ранее директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александр Тихомиров рассказал, что молодые люди смогут создать капитал в почти 5 миллионов рублей за пять лет, если будут откладывать ежемесячно по 55-60 тысяч рублей.