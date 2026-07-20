Большинство россиян хотят получать на пенсии от 50 тыс. рублей в месяц Пенсию от 50 тыс. рублей в месяц хотят получать 86% россиян

Москва20 июл Вести.Большинство россиян (86%) рассчитывают на пенсию не ниже 50 тыс. рублей в месяц, а средний желаемый доход составляет 78,5 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании НПФ "Будущее" и РЭУ им. Г.В. Плеханова среди 1,5 тыс. жителей всех федеральных округов РФ.

Чаще всего респонденты называли сумму 50-75 тыс. рублей, а именно 34,5% опрошенных. Еще 24,4% хотели бы получать 75-100 тыс. рублей, 27,1% – более 100 тыс. рублей. Пенсия 25-50 тыс. рублей устроила бы 12,4%, менее 25 тыс. рублей – 1,6%.

Согласно результатам исследования, самые высокие ожидания – у жителей Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного округов: около 81 тыс. рублей в месяц. В Сибири желаемая пенсия составляет 79,1 тыс. рублей, в Центральном округе – 78,2 тыс., в Приволжском – 74,5 тыс., в Северо-Западном – 72,6 тыс.

Большинство опрошенных готовы копить на пенсию самостоятельно, но связывают это с ростом доходов. Сейчас накопления не формируют 21% респондентов, еще 8,8% уже создают финансовую подушку. При повышении зарплаты более чем на 30% активнее откладывать готовы 41,9%, при росте на 10-30% – 23,9%.

К корпоративным пенсионным программам россияне относятся положительно: 65,2% готовы формировать дополнительную пенсию вместе с работодателем, если механизм будет простым. Главное условие участия – надежность и сохранность средств: это важно для 53,9% опрошенных. Также значимы налоговые льготы, бонусы, софинансирование работодателя и возможность выбирать инвестиционную стратегию.

Ранее сообщалось, что 71% молодых россиян считают оптимальным начинать пенсионные накопления до 35 лет. При этом на практике сбережения на старость уже формируют лишь 12% граждан в возрасте от 18 до 35 лет, используя для этого различные финансовые инструменты.