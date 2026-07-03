Исследование: россиян хотели бы иметь пенсионный доход до 50 тысяч от накоплений

Исследование: половина россиян рассчитывает на пенсионный доход до 50 тысяч Исследование: россиян хотели бы иметь пенсионный доход до 50 тысяч от накоплений

Москва3 июл Вести.58% граждан РФ хотели бы иметь ежемесячный доход на пенсии в размере до 50 тыс. рублей за счет собственных сбережений и инвестиций. Такие данные приводит исследование "СберНПФ", проведенное совместно с "Сберинвестициями" в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек (есть в распоряжении у ТАСС).

Каждый пятый опрошенный (22%) рассчитывает на 71–100 тыс. рублей в месяц, 11% — на 51–70 тыс., и еще 9% ориентируются на сумму свыше 100 тыс. рублей. Самые высокие ожидания у жителей Москвы — в среднем 122 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Санкт-Петербург (96 тыс.), Красноярск (93 тыс.), Кемерово (93 тыс.) и Ростов-на-Дону (90 тыс.).

По желаемому размеру пенсионного капитала лидирует Тюмень — 10,3 млн рублей. В Тольятти назвали 9,8 млн, в Москве — 9,1 млн, в Астрахани и Санкт-Петербурге — по 8,2 млн рублей.