71% молодых россиян считают, что начинать копить на пенсию нужно до 35 лет

Семь из десяти молодых россиян советуют заранее копить на пенсию 71% молодых россиян считают, что начинать копить на пенсию нужно до 35 лет

Москва27 июн Вести.Большинство молодых россиян (71%) считают, что начинать копить на пенсию нужно до 35 лет. Однако реальные накопления уже формируют только 12% граждан в возрасте от 18 до 35 лет, используя для этого разные финансовые инструменты, сообщается в исследовании НПФ "Будущее" и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Согласно исследованию, оптимальным возрастом для старта накоплений чаще всего называли 26-35 лет – так ответили 38% участников. Еще 33% считают, что начинать нужно в 18-25 лет, 20% – в 35-45 лет, и только каждый десятый – после 45 лет. Существенных различий между студентами 18-25 лет и работающей молодежью старше 25 лет по этому вопросу не выявлено.

Среди тех, кто уже копит на пенсию, мужчин больше, чем женщин: 17% против 10%.

Большинство опрошенных (85%) хотели бы получать на пенсии не менее 50 тыс. рублей в месяц. Самый популярный вариант – 50-75 тыс. рублей, его выбрали 36%. Доход свыше 100 тыс. рублей хотят 26%, а 75-100 тыс. рублей – 22%. С возрастом ожидания растут: среди респондентов 26-35 лет пенсию выше 100 тыс. рублей хотели бы 29%, среди участников 18-25 лет – 26%.

К пенсии 52% молодых россиян рассчитывают накопить от 5 млн до 10 млн рублей. Среди респондентов 26-35 лет такую сумму называют чаще, чем среди молодежи 18-25 лет: 58% против 52%. Более скромные цели у остальных: 18% хотят накопить 1-3 млн рублей, 17% – 3-5 млн рублей, 14% считают достаточной сумму менее 1 млн рублей.

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