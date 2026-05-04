Исследование: к 30 годам россияне накапливают на вкладах около 500 тыс. рублей Исследование: россияне к 30 годам держат на депозитах в среднем 500 тыс. рублей

Москва4 мая Вести.К 30 годам средняя сумма банковских накоплений у россиян достигает примерно 500 тыс. рублей, это в 1,4 раза больше, чем у 25-летних. Такие данные содержатся в исследовании Т-банка и Центрального университета с которым ознакомились "Ведомости".

Аналитики изучили транзакции более 50 млн клиентов банка в возрасте от 20 до 40 лет. Выяснилось, что медианный доход 30-летних в 2025 году был на 21% выше, чем у 25-летних, и на 82% превышал доход 20-летних.

Отмечается, что после 27–30 лет структура расходов заметно смещается в сторону семьи и быта. Медианные годовые траты на категорию "дом и ремонт" у 30-летних составили 8,17 тыс. рублей, что в 1,7 раза больше, чем у 25-летних. Затраты на детские товары достигли в среднем 5,6 тыс. рублей в год, что вдвое превышает показатели более молодых граждан.

Растут и расходы на здоровье: 30-летние тратят на медицинские услуги около 13,7 тыс. рублей в год — на 30% больше уровня 25-летних. Примерно столько же уходит на покупки в аптеках.