ВЦИОМ: 40% россиян не ставят перед собой задачу стать богатыми

ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о престиже и богатой жизни ВЦИОМ: 40% россиян не ставят перед собой задачу стать богатыми

Москва14 июл Вести.40% опрошенных россиян не ставят перед собой задачу разбогатеть, следует из результатов исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Отмечается, что ежемесячный доход на одного человека, который россияне считают признаком богатства, увеличился с 94950 рублей в 2005 году до 393330 рублей в 2026 году.

Согласно результатам опроса, 4% респондентов утверждают, что добились богатства. При этом 21% опрошенных российских граждан верят, что станут богатыми, а 30% - не верят. Еще 40% участников исследования не ставят перед собой таких задач.

Разбогатеть по-настоящему обычному человеку всегда непросто. А в отдельные эпохи - особенно. Поэтому богатство и не становится массовой мечтой – оно находится далеко не в центре российской модели жизненного успеха объяснил председатель Научного совета ВЦИОМ Степан Львов

Ранее результаты проведенного KP.RU опроса показали, что большинство россиян начали зарабатывать деньги еще во время учебы в школе.