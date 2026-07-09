Большинство россиян старше 50 не придает значения размеру зарплаты избранника Для 35% россиян старше 50 лет размер дохода избранника не имеет значения

Москва9 июл Вести.Большей части россиян старше 50 лет безразлично, сколько зарабатывает их будущий избранник. Об этом говорится в результатах совместного исследования социальной сети "Одноклассники" и НПФ "Будущее".

Участие в опросе приняли более 2300 пользователей соцсети старше 50 лет из всех регионов России.

13% назвали достаточным доход супруга или партнера в размере до 50 тыс. руб. в месяц, 23,2% — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., еще 12,5% назвали желаемым диапазон от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Заработок от 150 тыс. руб. и выше важен лишь для 15,7% участников опроса. Для 35,6% представителей старшего поколения размер дохода спутника жизни не имеет никакого значения говорится в сообщении

При этом больше половины опрошенных (52,8%) считают, что в семье или в паре должен быть совместный бюджет. Для 25% приемлем вариант смешанного управления финансами, при котором часть средств остается в личном пользовании, а часть используется совместно. Еще 19,4% не придают этому особого значения, а раздельный бюджет поддерживают лишь 2,8% респондентов.

Ранее были названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат.