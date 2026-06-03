Москва3 июн Вести.Социальная сеть Одноклассники провела опрос среди своих пользователей и выяснила, что россияне на самом деле ценят в подарках и как относятся знакам внимания без повода. В опросе приняли участие более 5000 пользователей соцсети старше 18 лет из всех регионов России.

По данным исследования, 74% респондентов положительно оценили идею появления отдельного дня в году, который напоминал бы дарить подарки и проявлять заботу не только по большим праздникам. Почти половина россиян (48%) считают, что главное в подарке – внимание и забота. Цена и эстетика оказались важны лишь для 3%. При этом 89% полностью согласны с утверждением "Дорогой подарок – не обязательно лучший".

Отвечая на вопрос, какие подарки кажутся наиболее ценными, россияне чаще всего называли небольшой, но максимально подходящий получателю – так ответили 43% респондентов. Еще 23% предпочли бы совместно проведенное время, помощь и заботу вместо материального подарка. 16% отметили, что особенно ценят подарки, сделанные своими руками.

Чаще всего россияне дарят подарки друзьям (37%), родственникам (15%) и детям (15%). Более половины опрошенных (54%) рассказали, что регулярно дарят небольшие знаки внимания без повода и считают такой формат самым приятным.

Говоря о том, кому особенно важно дарить знаки внимания, даже небольшие и без повода, респонденты чаще всего называли друзей (27%). На втором месте – родители и старшие родственники (17%) и дети (17%). Еще 12% отметили, что важно поддерживать знаками внимания тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.

К виртуальным подаркам и открыткам в соцсетях 55% пользователей относятся как к приятному знаку внимания. Еще 27% считают их уместными, если нет возможности поздравить иначе, а 13% – хорошим дополнением к основному подарку.