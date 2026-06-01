Опрос: каждый второй россиян считает, что в юности был счастливее нынешних детей

Москва1 июн Вести.К Международному дню защиты детей аналитики сервиса SuperJob выяснили, как россияне оценивают детство нынешнего поколения по сравнению со своим. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет.

Согласно исследованию, сделанному для РИА Новости, только 24% респондентов уверены, что сегодняшние дети живут счастливее, чем они сами в юные годы. Противоположной точки зрения придерживается каждый второй (52%). Еще 24% затруднились с однозначным ответом.

Любопытно, что россияне со средним профессиональным образованием чаще называют нынешних детей более счастливыми (32%), чем выпускники вузов (20%). При этом среди респондентов младше 35 лет о том, что новое поколение не счастливее предыдущего, заявили 48%, а среди опрошенных старше 45 лет — уже 58%.

Родители тоже смотрят на вопрос оптимистичнее: 32% из них считают современных детей счастливее, тогда как среди бездетных таковых лишь 16% (при этом 32% в этой группе затруднились с ответом).

Аналитики отмечают, что за все время проведения подобных опросов неизменно одно: россияне склонны идеализировать свое детство и критиковать новое поколение. В качестве типичных аргументов приводятся, например, что нынешние дети слишком много времени проводят за гаджетами, тогда как в детстве опрошенных "с улицы нельзя было загнать". Другие респонденты рассуждают так: "Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее". А некоторые признают, что в чем-то современное детство лучше (например, появились хорошие детские площадки), но в чем-то хуже (школьная программа, ЕГЭ и невозможность гулять без присмотра взрослых).