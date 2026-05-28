Москва28 мая Вести.54% жителей России считают, что их режим сна далек от здорового, почти каждый второй жалуется на нехватку физической активности, а каждый третий — на курение. Такими данными с РИА Новости поделились аналитики маркетингового агентства ORO, опросив 1107 человек в возрасте от 18 до 64 лет.

Согласно результатам исследования, поздний отход ко сну и недосып отметили 54% респондентов. На втором месте — отсутствие регулярной физнагрузки (43%). Далее следуют курение или употребление никотина (36%) и избыток сладкого (28%). Замыкают список зависимость от гаджетов (26%), прокрастинация, переедание и чрезмерное потребление кофеина.

Проблемы со сном лидируют во всех возрастах: на них жалуются 55% молодежи (18–35 лет), 54% респондентов 36–42 лет и люди старше 46 лет. О нехватке движения говорят по 42% в младших возрастных группах, а также участники старшего возраста.

При этом молодежь чаще зависит от смартфонов и употребляет энергетики. У россиян 36–42 лет на третьем месте по вредным привычкам — курение, затем злоупотребление кофе (27%) и сладким (27%).

По гендерному срезу плохой сон в числе лидеров как у мужчин, так и у женщин. При этом мужчины чаще называют курение и недостаток активности, женщины — переедание сладкого и также отсутствие регулярных нагрузок.