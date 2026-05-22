Москва22 мая Вести.Около 16% опрошенных россиян никогда не завтракают утром, так как не могут заставить себя поесть перед выходом из дома, показало голосование на сайте KP.RU.

В опросе приняли участие 1,3 тысячи человек.

16% опрошенных россиян заявили, что никогда не завтракают. Утром им кусок в горло не лезет, поэтому они не могут заставить себя поесть перед работой или учебой. Кто-то просто выпивает чашку чая или кофе, другие не делают и этого говорится в материале газеты

65% респондентов поделились, что никогда не пропускают завтрак, а 18% отметили, что предпочитают утренний прием пищи только в том случае, если имеют в запасе лишнее время и чувствуют аппетит. 1% опрошенных предпочли ответ "другое" в голосовании.

Ранее нутрициолог объяснила, почему фрукты предпочтительно есть утром или днем. По ее словам, они содержат быстрые углеводы, которые вредят фигуре в вечернее время суток.