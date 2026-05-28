Исследование: каждый второй россиянин играет в онлайн-игры

Москва28 мая Вести.Почти половина жителей России (48%) увлекаются онлайн-играми, причем каждый третий делает это на регулярной основе. К таким выводам пришли специалисты рекламной платформы Buzzoola (входит в МТС AdTech), опросив 2,5 тыс. россиян старше 18 лет. Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.

Мужчины заметно активнее женщин: 34% представителей сильного пола играют постоянно и еще 22% время от времени. Среди женщин обе категории набирают лишь по 18%. В возрастной группе 18–24 лет постоянное увлечение демонстрируют 38% девушек и 31% юношей. Среди мужчин 45–54 лет регулярно играют 23%, а старше 55 лет — 27%. Среди женщин после 55 лет таких только 10%.

Треть опрошенных согласны смотреть рекламу ради бесплатного доступа к играм, причем женщины к этому заметно лояльнее (39% против 25% у мужчин). Платить за версию без рекламы готовы 25% пользователей, и чаще это мужчины.

Почти половина геймеров либо не замечают внутриигровую рекламу, либо она их раздражает. При этом 15% относятся к ней терпимо, если она редкая и ненавязчивая, а 13% — положительно, когда за просмотр дают бонусы.