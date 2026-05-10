Москва10 маяВести.Устроить цифровой детокс и отдохнуть от онлайн-сервисов планируют 18% граждан, сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитику агентства маркетинговых исследований ORO.
При этом 34% жителей РФ собираются смотреть фильмы через онлайн-кинотеатры, а 13% граждан воспользуются сервисами для планирования досуга: афишами и площадками с анонсами мероприятий.
В онлайн-опросе, проведенном в начале месяца, участвовала 1 тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек.