ОКБ: россияне подали 232 тыс. заявок на самозапрет на займы в майские праздники

Москва12 мая Вести.За майские праздники россияне направили 232 тысячи заявок на установление самозапрета на кредиты, а 65 тысяч – на его снятие. Такую информацию обнародовало агентство ТАСС, сославшись на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Согласно этим данным, на граждан 35-45 лет пришлось 21,1% от общего числа заявок, эта возрастная категория отправила больше всего заявлений. Россияне 45-55 лет отправили 19,5%, а граждане 55-65 лет - 16,5%.

По информации бюро, число установленных в майские праздники самозапретов сопоставимо с результатами январских праздников (в тот период было отправлено 224 тысячи заявлений), а вот снятий самозапрета в зимние каникулы было меньше - 27 тысяч заявлений.

Всего самозапрет в настоящее время установлен у 20,6 млн граждан.

