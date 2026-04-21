Более 60% россиян в майские праздники планируют отправиться на дачу Две трети россиян проведут майские праздники на даче

Москва21 апр Вести.Две трети граждан РФ – 67% - собираются провести майские праздники на даче, однако большая часть из них посвятит этот выезд не столько отдыху, сколько работам в саду и огороде, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование телеканала "Бобер".

Большинство россиян (67%) едут в майские праздники на дачу традиционно ради работы в саду и огороде. Почти 62% из них признались, что шашлыки будут обязательно, но "по остаточному принципу" - после того, как будут закончены все основные работы на участке говорится в исследовании

Посвятить праздники дачным работам планируют 78% опрошенных женщин и только 45% мужчин. При этом 70% представителей сильного пола отметили, что их основная задача – пожарить шашлык.