Россияне рассказали, как их дети проводят летние каникулы KP.RU: 47% опрошенных россиян отправляют своих детей на лето за город

Москва5 июн Вести.47% опрошенных россиян рассказали, что их дети обычно на все лето уезжают к бабушкам и дедушкам в деревню или на дачу, а 18% респондентов отправляют детей в специальные лагеря на все лето. Об этом свидетельствуют итоги опроса на сайте KP.RU.

По данным газеты, большинство опрошенных предпочитают отправлять своих детей за город, где дети дышат свежим воздухом, помогают пожилым родственникам по хозяйству, купаются в речке, питаются свежими овощами с грядки.

Мой ездит к бабушке на все лето. Так дешевле, и ему раздолье. Даже при условии поездки с моими родителями на море все равно дешевле выходит, чем в лагеря на все лето говорит участник опроса

18% респондентов признались, что отправляют детей в загородные лагеря.

Лагерь - это замечательно. Постоянно своих детей отправляю, им там весело и интересно, и мне спокойно, что они довольные и под присмотром рассказывает опрошенная мать

А вот оставшиеся выбрали вариант "другое". Некоторые родители берут отпуск и отправляются с детьми к морю. Другие школьники отдыхают дома во время каникул, гуляют во дворе и готовятся к началу учебного года.