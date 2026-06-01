Россияне рассказали, что для них значит лето KP.RU: для большинства россиян лето - это изобилие натуральных продуктов

Москва1 июн Вести.Для большинства россиян лето - это пора свежих фруктов, ягод, овощей, следует из опроса, проведенного сайтом KP.RU.

Целых 53% респондентов заявили, что именно изобилие натуральных продуктов для них - самая важная часть лета, отметили журналисты.

Участники исследования заявили, что летом стараются есть как можно больше свежих продуктов, выбираются за фруктами и ягодами на рынки. Другие и вовсе выращивают свое на огороде или ходят за дикими ягодами в лес, собирают чернику, землянику, клюкву говорится в публикации

Еще 38% опрошенных заявили, что для них лето - пора долгих теплых вечеров, неспешных прогулок и прокатов, а для 32% это время года связано с обязательной поездкой на море.

Ранее компания October group провела исследование, в котором выяснила, что большинство родителей в крупных российских городах хотели бы больше быть со своими детьми, однако в будние дни более половины из них общаются с ребенком не более двух часов в сутки.