Опрос показал, сколько времени родители проводят с детьми Более половины родителей в крупных городах уделяют детям менее двух часов в день

Москва1 июн Вести.Большинство родителей в крупных российских городах хотели бы проводить с детьми больше времени, однако в будние дни более половины (55%) из них общаются с ребенком менее двух часов в сутки. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании October group, предоставленные NEWS.ru.

Опрос жителей городов-миллионников и крупных региональных центров выявил заметный дефицит совместного времени между родителями и детьми. При этом многие семьи считают, что ситуацию можно улучшить за счет развития инфраструктуры для отдыха и прогулок.

79% родителей признались, что хотели бы посвящать совместным активностям больше двух часов в день, но 55% не достигают этой планки в будни говорится в исследовании

Среди основных причин нехватки времени респонденты назвали занятость на работе и бытовые обязанности, накопившуюся усталость, а также увлеченность детей смартфонами и планшетами.

Согласно результатам опроса, 45% родителей готовы чаще проводить время с детьми при наличии рядом благоустроенных игровых и прогулочных зон. Более половины опрошенных семей считают, что такая инфраструктура позволила бы увеличить качественное совместное время на три–пять часов в неделю.

Ранее в Госдуме РФ предложили сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Инициатива, по мнению ее авторов, должна позволить родителям проводить больше времени с детьми.