Москва12 мая Вести.Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение индекса счастья среди россиян до 52 пунктов в апреле — это минимум с сентября 2011 года, когда показатель достигал 41 пункта. По сравнению с мартом падение составило 4 процентных пункта (п.п.), а с апреля 2025 года (63 пункта) — 11 п.п. Снижение началось в декабре 2025-го с 66 пунктов, а к февралю 2026-го опустилось до 55 пунктов.

Опрос ВЦИОМ основан на вопросе респондентам: "В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, Вы счастливы или нет?". Возможные варианты ответа: определенно да, скорее да, затрудняюсь ответить, скорее нет, определенно нет. Доля тех, кто назвал себя "определенно счастливыми", сократилась на 2 п.п.

Ранее соцопрос показал, что для большинства россиян для счастья необходимо иметь в запасе сумму денег. 49% из них уверены, что им хватит 3 млн рублей.