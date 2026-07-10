Более половины россиян подрабатывали в школьные годы, показал опрос Опрос KP.RU: более половины россиян имели подработку в школьные годы

Москва10 июл Вести.Большинство россиян начали зарабатывать деньги еще во время учебы в школе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного KP.RU.

Согласно исследованию, 56% респондентов сообщили, что подрабатывали в школьные годы. Многие отметили, что устраивались на работу уже в возрасте 13–14 лет.

Как поделились участники опроса, они трудились на заводах, работали грузчиками и занимались другой физической работой. По их мнению, их подработка была значительно тяжелее современной подростковой занятости.

При этом 43% опрошенных рассказали, что не работали во время учебы. Они отметили, что деньги на личные расходы им давали родители, а летние каникулы проходили на даче, в деревне у родственников, в детских лагерях или во дворе с друзьями.

Как отмечает KP.RU, этим летом наиболее востребованными вакансиями для школьников стали курьеры, продавцы и промоутеры.

Опрос проводился среди подписчиков издания KP.RU в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 1 тысяча человек.

Ранее психолог дал рекомендации при выборе подработки для подростка. Он посоветовал учитывать интересы ребенка и уровень квалификации.