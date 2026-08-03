РБК: чтобы получать 400 тыс. рублей в месяц, нужно 40 млн рублей

Эксперты выяснили, как получать доход наравне с богатыми РБК: чтобы получать 400 тыс. рублей в месяц, нужно 40 млн рублей

Москва3 авг Вести.Доход в размере 400 тыс. рублей в месяц россияне считают признаком богатства. Эксперты назвали стратегии, которые помогут получать доход наравне с богатыми россиянами.

Порог богатства в понимании россиян начинается с дохода 393 330 руб. в месяц на человека, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Такую сумму можно получать пассивно, вкладываясь в различные финансовые инструменты.

При целевой доходности 10-14% годовых для получения 393,3 тыс. рублей в месяц потребует стартовый капитал в размере от 34 млн до 47 млн рублей, пишет РБК. При этом с учетом НДФЛ, комиссий и необходимости оставлять часть дохода в портфеле более реалистичной суммой будут 45-44 млн рублей, отмечают эксперты.

Капитал в 40 млн руб., размещенный под 13% годовых, принесет около 5,2 млн руб. до налогов. После НДФЛ чистый доход окажется ближе к 4,5 млн руб., или примерно 375 тыс. руб. в месяц говорится в статье

Эксперты предлагают рассмотреть различные инструменты для создания пассивного дохода: банковские вклады, фонды денежного рынка, ОФЗ и корпоративные облигации, дивидендные акции, золото и другие драгоценные металлы, арендную недвижимость, альтернативные инвестиции, венчурные проекты, структурное финансирование, отдельные виды коммерческой недвижимости.