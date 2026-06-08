Депутат Миронов рассказал, что половина россиян живет на 45 тыс. рублей в месяц Депутат Миронов: половина граждан России живет на 45 тыс. рублей в месяц

Москва8 июн Вести.Доходы половины жителей России не превышают 45 тысяч рублей в месяц, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Миронов подчеркнул, что ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов отчитался о рекордном росте доходов россиян на 24% за последние три года, а также были озвучены данные Росстата об "исторически низком уровне бедности".

Однако независимые опросы показывают: две трети трудоспособного населения заняты на двух или трех работах, чтобы содержать семью. Половина россиян живет на сумму менее 45 тыс. рублей в месяц — реальный прожиточный минимум по нашим расчетам. Растут только прибыли банков и сырьевых компаний, зарплаты руководителей и ряда специалистов отметил депутат

Миронов также добавил, что в списке Forbes оказались рекордные 150 российских фамилий, и именно эти люди продемонстрировали, по словам депутата, заметный рост доходов.