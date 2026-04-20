Москва20 апр Вести.Микрофинансовые организации (МФО) зачастую навязывают гражданам необычные услуги при выдаче займов, в том числе расклады Таро, расшифровки снов и гороскопы, заявил финансовый уполномоченный Юрий Воронин в интервью "Известиям".

МФО постоянно навязывают подобные услуги, однако большинство клиентов не добирается до финансового уполномоченного за защитой своих прав, отметил Воронин.

При этом почти 50% решений финомбудсмена в пользу клиентов в спорах с МФО связаны в 2025 году году с навязыванием дополнительных услуг. МФО зачастую подключают подобные услуги при подписании документов одной электронной подписью.

Между тем в пресс-службе платформы "Мошеловка" сообщили, что в России началась новая волна мошенничеств, связанных с обещаниями вернуть переплаты по микрозаймам.

В частности, злоумышленники связываются с гражданами по телефону и убеждают их, что им полагается возврат излишне уплаченных процентов из-за изменений в законодательстве.