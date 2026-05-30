Москва30 маяВести.Главными финансовыми ловушками в России сегодня являются нелегальное кредитование в криптовалюте, современные финансовые пирамиды и черные кредиторы. Об этом заявил эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
По его словам, которые приводит РИА Новости, мошенники выдают займы в цифровых активах, а затем под любыми предлогами блокируют средства заемщика или же взимают комиссии.
Второй по массовости ловушкой в России стали финансовые пирамиды. Эксперт подчеркнул, что злоумышленники создают сложные псевдоинвестиционные проекты, маскируясь под легальные финансовые инструменты, и обманывают граждан, обещая фантастическую доходность.
28 мая депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал власти России "прижать" узкую прослойку сверхбогатых финансовых спекулянтов.