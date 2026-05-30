Стали известны самые популярные финансовые ловушки для россиян "Мошеловка" назвала самые популярные финансовые ловушки для россиян

Москва30 мая Вести.Главными финансовыми ловушками в России сегодня являются нелегальное кредитование в криптовалюте, современные финансовые пирамиды и черные кредиторы. Об этом заявил эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.

По его словам, которые приводит РИА Новости, мошенники выдают займы в цифровых активах, а затем под любыми предлогами блокируют средства заемщика или же взимают комиссии.

Из финансовых ловушек сейчас наиболее распространено нелегальное кредитование в криптовалюте сказал Кучава

Второй по массовости ловушкой в России стали финансовые пирамиды. Эксперт подчеркнул, что злоумышленники создают сложные псевдоинвестиционные проекты, маскируясь под легальные финансовые инструменты, и обманывают граждан, обещая фантастическую доходность.

