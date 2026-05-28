Москва28 мая Вести.Российским властям нужно "прижать" узкую прослойку сверхбогатых финансовых спекулянтов. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он призвал усилить налоговое давление на богатых россиян, которые могут позволить себе покупать автомобили за миллионы рублей, а также на граждан со сверхдоходами.

Нужно прижать узкую прослойку сверхбогатых, финансовых спекулянтов, которые продолжают растить жирок заявил депутат

Он добавил, что под "налоговый прицел" нужно взять и банки.

Как считает парламентарий, именно дополнительные отчисления от банков способны стать источником пополнения федерального бюджета. Он подчеркнул, что кредитные учреждения по-прежнему извлекают большую прибыль в условиях дорогих займов и высоких процентных ставок.

В России с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ, состоящая из пяти ступеней. Размер ставки определяется годовым доходом человека: до 2,4 млн рублей — 13%, от 2,4 до 5 млн — 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, более 50 млн — 22%.