Сергей Миронов предложил закрепить в законе новую цель для Банка России Миронов: ЦБ должен отвечать за поддержку экономической активности

Москва27 апр Вести.Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, который дополняет список целей деятельности Центробанка. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект предлагает добавить в статью 3 Федерального закона № 86-ФЗ новую цель: обеспечение устойчивого роста экономики Российской Федерации. В беседе с агентством Миронов отметил, что по действующему законодательству Банк России отвечает лишь за устойчивость рубля и банковской системы.

Отсутствие в законе прямой обязанности ЦБ РФ содействовать экономическому росту позволяет регулятору проводить политику, которая, формально обеспечивая ценовую стабильность, на практике ведёт к стагнации производства считает парламентарий

По его словам, инициатива вводит так называемый двойной мандат — широко распространенную международную практику, при которой ЦБ отвечает не только за инфляцию, но и за поддержку экономической активности.