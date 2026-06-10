Москва10 июн Вести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой обязать Банк России согласовывать с Госдумой решение о повышении ключевой ставки выше 7%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст соответствующего законопроекта.

Изменениями также подразумевается, что отчетность Банка России должна содержать анализ влияния денежно-кредитной политики на ипотечное жилищное кредитование.

Миронов подчеркнул, что инициатива вводит парламентскую процедуру для решений, последствия которых "выходят за пределы текущего финансового регулирования и затрагивают широкий круг граждан и организаций". Порог в 7% выбран исходя из действующей инфляционной цели регулятора.

5 июня резидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что для российского крупного бизнеса была бы благоприятна ключевая ставка в 8-10%. По его словам, так она позволит бизнесу использовать кредитные ресурсы для инвестиций.