Москва30 июл Вести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов объяснил, почему фракция принципиально проголосовала против денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Подробностями он поделился с информационной службой "Вести".

Миронов отметил, что "Справедливая Россия" – единственная фракция, проголосовавшая против политики ЦБ.

Кто-то голосовал за, кто-то постеснялся – не голосовал. Мы голосовали против принципиально. Я задавал очень простой вопрос: с лета 2023 года Центробанк начал увеличивать ключевую ставку в качестве борьбы и главного средства борьбы с инфляцией. А ничего, что за это время инфляция увеличилась в 2,5 раза? Ответа нет. Его не может быть… У нас сейчас дорожают резко овощи, хотя вроде бы урожай. А дело в том, что в перевозке овощей стоимость [логистики] 12-15%, это больше всего именно овощи… И вот у меня простой вопрос. Вот подорожание нефтепродуктов, вот это, соответственно, подорожание – причем тут Центробанк? Причем тут их ключевая ставка? Я не устаю приводить один простой пример. Вот у нас сейчас 14%, да? Ну, помним, что было и 22%. В Китае много-много лет 3%. Вот китайцы поставляют грузовик современный нам в Россию. Для того, чтобы нам сделать КамАЗ, железо будет стоить столько, то есть вот просто вот железо. Сколько стоит готовый китайский грузовик? В чем причина? Причина в ключевой ставке. У нас вот такая ключевая ставка сейчас 14%, а там – 3%. И в этой связи мы уверены, что нужно снижать ключевую ставку, потому что это не метод борьбы с инфляцией. Это полная ерунда получается сказал Миронов

Депутат также заявил, что сейчас рубль сознательно ослабляется для того, чтобы больше денег поступало в бюджет.

Да, конъюнктура на мировом рынке нефтепродуктов в нашу пользу, но надо же рассчитывать на себя, нужно рассчитывать не на какие-то конъюнктуры, а на то, чтобы действительно наша экономика двигалась вперед. А экономика задыхается, в том числе от ключевой ставки. Да, у нас оборонные предприятия получают кредиты от правительства, примерно там 5,5%, максимум 6%, но смежники вынуждены брать кредиты под огромные проценты. Они все задыхаются. Я напомню, что, к сожалению, была сделана ошибка, когда снизили ставку по упрощенному налогообложению для среднего и малого бизнеса. Было 60 млн, сейчас 20 млн. Хотели снизить до 15 в следующем году, до 10 в 2028 году. Президент сказал: "Стоп. Давайте хотя бы здесь остановимся". Но я назову цифру: 249 тыс. малых и средних предприятий прекратили свое существование. Это рабочие места, это услуги, это товары, и более того их нет. Даже вот налогов-то никаких нету. То есть мы полностью в этом плане провалились. И здесь, конечно, нужно наводить порядок… Нужно снижать эту ключевую ставку, чтобы экономика наша задышала, чтобы работала нормально, и тогда у нас и с инфляцией будет все нормально, и с ценами будет все нормально, и самое главное – экономика заработает сказал Миронов

Ранее он выступил с инициативой обязать Банк России согласовывать с Госдумой решение о повышении ключевой ставки выше 7%.