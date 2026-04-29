Ключевую ставку ЦБ нужно снизить как минимум вдвое, уверен Миронов Миронов: ключевая ставка должна быть максимум 5-7%

Москва29 апр Вести.Ключевую ставку в России нужно снизить как минимум в два раза. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.

По его мнению, понизить ключевую ставку минимум в два раза нужно было уже давно.

Пять, шесть, семь процентов максимум должна быть ключевая ставка уверен политик

По мнению Миронова, нынешний показатель ключевой ставки Центробанка (ЦБ) не оправдывают ни борьба с инфляцией, ни высокие ставки по банковским вкладам, которые выгодны только состоятельным гражданам.

Нужно мерить экономической целесообразностью, а сегодня экономика задыхается - в том числе от этой высокой ключевой ставки. И никто меня никогда не убедит в том, что она должна быть такой. Ее нужно снижать давным-давно, минимум - в два раза сказал Миронов

Также Сергей Миронов предложил вернуть пенсионный возраст в РФ к прежним границам - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.