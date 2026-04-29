Москва29 апрВести.Ключевую ставку в России нужно снизить как минимум в два раза. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.
По его мнению, понизить ключевую ставку минимум в два раза нужно было уже давно.
Пять, шесть, семь процентов максимум должна быть ключевая ставкауверен политик
По мнению Миронова, нынешний показатель ключевой ставки Центробанка (ЦБ) не оправдывают ни борьба с инфляцией, ни высокие ставки по банковским вкладам, которые выгодны только состоятельным гражданам.
Нужно мерить экономической целесообразностью, а сегодня экономика задыхается - в том числе от этой высокой ключевой ставки. И никто меня никогда не убедит в том, что она должна быть такой. Ее нужно снижать давным-давно, минимум - в два разасказал Миронов
Также Сергей Миронов предложил вернуть пенсионный возраст в РФ к прежним границам - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.