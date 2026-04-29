Москва29 апр Вести.Проведенный партией "Справедливая Россия" в Москве первый учредительный форум Международной социалистической сети "Совинтерн", положение в экономике, уровень доходов и пенсий россиян, а также другие темы прокомментировал в интервью ИС "Вести" руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.

Прошедший учредительный форум сети "Совинтерн" Миронов назвал успешным.

Мы собрали более ста партий из 70 стран мира. Например, если я сейчас вам скажу, что, оказывается, есть такая Компартия Соединенных Штатов Америки, вы, наверное, удивитесь. Она есть. Есть Рабочая партия Великобритании, есть наши братья-социалисты из Молдавии, есть социалисты из Сербии. Это уникальный форум. И я не могу не сказать о том, что была такая организация, к сожалению, в прошедшем времени говорю - Социнтерн. Они пошли не туда. Вместо того, чтобы защищать интересы людей труда, интересы тех, кто действительно в этом нуждается, они стали заниматься глобальной политикой и осуждать Россию, осуждать многие другие страны. И в этой связи то, что мы сделали - это просто замечательно, потому что мы хотим создать и практически создали новую общественную организацию из социалистических партий мира под названием "Совинтерн". Кстати, кому-то нравится расшифровка "Сов" — это "Советский". А я говорю: коллеги, если кому-то не нравится "советский" - "совместный интерн". Ведь это же уникально, потому что есть потребность, и должна быть площадка. Мы сделали онлайн-площадку, и мы будем общаться через современные средства связи, через интернет. И то, что мы это сделали - это замечательно сказал Сергей Миронов

По словам политика, на днях он провел несколько международных встреч.

И с большим удовольствием хочу сообщить, что известный человек - внук Фиделя Кастро, который был участником этого форума, принял наше предложение - он останется на маёвку. 1 мая он будет с нами на маёвке, мы будем проводить ее в Раменском, в Московской области. Это очень приятно отметил Миронов

По его словам, форум был "правильной попыткой", и он удался.

Вы бы не можете себе даже представить, с каким энтузиазмом восприняли то, что наша социалистическая партия "Справедливая Россия" выдвинула такую идею — собрать всех и начать разговаривать на нашем общем понятном языке, на языке социализма, социализма будущего. Поэтому форум состоялся, и мы этому рады сказал Миронов

Политик также призвал жестче реагировать на вводимые против России санкции Евросоюза.

Я по первому образованию - горный инженер-геофизик, уранщик. Я работал в министерстве среднего машиностроения - сейчас у нас Росатом, а в Советском Союзе это называлось министерство среднего машиностроения. Я искал уран. Я знаю, что это такое. Так вот, если мы хотя бы скажем: "Слушайте, ребята, что-то как-то вы так ведете себя плохо, давайте-ка мы перестанем вам поставлять обогащенный уран", на 40% вся энергетика Европы тут же присядет. Потому что без нашего урана они ничего сделать не смогут. У нас есть такие замечательные металлы, как палладий, никель, который применяется в том числе в авиационной промышленности. А здесь, собственно говоря, долго не надо думать - беспилотники, которые штампуют для Украины. Давайте прекратим. Чего ж мы такие щедрые-то? Если против нас вводят санкции, давайте мы как-то начнем отвечать. Понятно, что в чем-то мы потеряем, потому что это у нас покупают, за это мы получаем деньги в валюте. Но послушайте, если идет война, - я называю вещи своими именами, - и если против нас в том числе страны Евросоюза производят огромное количество беспилотников, которые поставляют Украине, давайте их накажем. И в этой связи такие меры, я считаю, будут очень правильными и необходимыми. Понятно, надо все посчитать. Но, в конце концов, давайте мы будем думать о своих национальных интересах. И вы знаете, с точки зрения поставок обогащенного урана, мы найдем, куда его поставлять. Есть огромное количество стран, где есть атомная энергетика, и они с удовольствием купят у нас этот обогащенный уран, и мы в деньгах не потеряем. А вот чтобы Евросоюз вдруг оказался у разбитого корыта - это было бы неплохо считает Сергей Миронов

Глава фракции также подверг критике экономические показатели, публикуемые Росстатом.

Я приведу только две цифры. Например, они говорят, что у нас с бедностью все хорошо. А давайте просто зададим себе вопрос, сколько людей обращается за компенсацией на оплату жилищно-коммунальных услуг? 31 миллион человек. Ничего себе! Это значит, людям не хватает денег из того, что они получают, чтобы платить за жилищно-коммунальные услуги. А вот еще одна интересная цифра: 64% работоспособных граждан нашей страны работают не только на одной работе, но и на второй, а иногда на третьей, на четвертой. Им не хватает денег. Вот это - реальная бедность. И в этой связи, конечно, необходимо минимальный размер оплаты труда поднимать до 60 тыс. рублей сказал Миронов

По его словам, это может быть сделано не сразу, а поэтапно - в течение двух лет.

У нас и врачи, и учителя, и работники культуры, и ученые получают мизерные деньги. Например, в Москве зарплата учителей бывает и больше 100 тыс. рублей - замечательно. А у нас есть регионы, где учителя, работая на полторы ставки, получают не более 25 тыс. рублей в месяц. И вот как они живут, как выживают? Несмотря на то, что были майские указы. Почему я возвращаюсь к минимальному размеру оплаты труда 60 тысяч? А это такая ступенька, с нее все будет рассчитываться. Если мы поднимем минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч, тогда все начнут получать адекватные деньги. Более того, я давно говорю - для наших бюджетников необходимо делать так, чтобы у них более 70% составлял оклад. Не начисления, не какие-то премиальные, которые в том числе зависят от начальника. Я назову вещи своими именами: давайте адекватно деньги платить. И здесь, в преддверии 1 Мая, праздника трудящихся, конечно, нужно думать о людях подчеркнул Миронов

Также Сергей Миронов предложил вернуть пенсионный возраст в РФ к прежним границам. По словам политика, многие мужчины в России просто не доживают до 65 лет.

Зачем нам эти цифры? Давайте вернемся к тому, как было раньше: женщина - 55, мужчина - 60 лет. Это будет справедливо, это будет по-честному. … Я абсолютно убежден: в преддверии 1 Мая нужно не только говорить, нужно добиваться, чтобы люди почувствовали, что государство о них заботится. … Давайте скажем людям спасибо, в том числе в виде таких конкретных решений предложил Миронов

Политик также высказался по поводу зависимости размера отчислений в Социальный фонд от доходов россиян.

У нас, оказывается, такое правило: если вы получаете до трех миллионов рублей в год, то вы платите 30% в Социальный фонд. А если вы получаете больше трех миллионов рублей, вы платите только 15%. С какого перепугу? То есть если вы состоятельны, если у вас высокая зарплата, то в Социальный фонд, из которого будет платиться пенсия, все социальные пособия, вы платите в два раза меньше. Почему это так? И все делают вид, что так оно и должно быть. Но это же несправедливо, это неправильно отметил Миронов

Он также назвал лукавством данные Росстата, отметив, что цифры о доходах россиян в отчетах не всегда совпадают с реальностью.

То, что делает Росстат - это лукавство. Когда нам [в Росстате] говорят: "Ой, вы знаете, а у нас тут средняя пенсия уже к 70 тысячам рублей приближается". Мне люди пишут: "Сергей Михайлович, это где такие пенсии-то?" Многие люди получают социальную пенсию, это около 9 тысяч рублей, и все. Вот эти пенсионные баллы люди с высшим образованием не могут сами себе рассчитать, потому что там все запутано. … И люди знают, как им тяжело живется. Люди понимают, что цифры, которые им говорят с экранов телевизора или там в отчетах Росстата, - другие. Они реально сталкиваются с этим каждый день. И здесь, конечно, людям надо помогать подчеркнул глава фракции

Политик также выразил недоумение тем, что баллы для начисления пенсии можно купить.

Человек отпахал в шахте или в горячем цеху, металлург. А ему баллы не начислили, ничего не получит. А у кого-то денежки есть. Я сейчас скажу вещь не очень приятную, но это правда. Диаспоры — это наши иностранные граждане - покупают для своих членов пенсионные баллы. Баллы можно купить! Человек пахал и не заработал, а если у тебя есть денежки, ты можешь купить. Ты вообще ни дня не работал, у тебя стаж - ноль, а ты будешь получать хорошую, большую пенсию. Это несправедливо сказал Миронов

Комментируя увеличение разрыва между минимальной и максимальной зарплатой в РФ, Миронов обратил внимание на то, что в нашей стране уже не публикуется так называемый децильный коэффициент.

Это соотношение 10% самых низкооплачиваемых и 10% высокооплачиваемых. Считается, если это соотношение больше 10, это угроза вообще социальному положению в стране. У нас давным-давно больше 15 отметил Миронов

Он также обратил внимание на ключевую ставку Банка России. Она, по мнению Миронова, должна быть как минимум вдвое ниже текущей.

Я напомню, что летом 2023 года Центробанк начал повышать ключевую ставку для того, чтобы бороться с инфляцией. Молодцы. А ничего, что за это время инфляция увеличилась в 2,5 раза? Какое вы нашли хорошее средство борьбы с инфляцией! И в этой связи экономика задыхается. Экономика еле-еле вытягивает. … Теперь прямо на полпроцента снизили - 14,5%, как замечательно. Пять, шесть, семь процентов максимум должна быть ключевая ставка уверен Миронов

По его мнению, нынешний показатель ключевой ставки не оправдывают и высокие ставки по банковским вкладам, которые выгодны только состоятельным гражданам.