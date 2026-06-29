Эксперт Поздняков: закон предусматривает ситуации, когда можно не платить кредит

Эксперт Поздняков назвал случаи, когда заемщик может не платить за кредит Эксперт Поздняков: закон предусматривает ситуации, когда можно не платить кредит

Москва29 июн Вести.Законодательство предусматривает ряд ситуаций, при которых обязательства заемщика по кредиту могут быть прекращены или признаны недействительными. Об этом заявил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, которые приводит RT, важно понимать, что право "не платить" не означает автоматическое списание долга, а подразумевает наличие законных оснований для освобождения от обязательств.

Если кредит был застрахован и произошло событие, которое по полису считается страховым (например, серьезная утрата трудоспособности, инвалидность), страховая компания может погасить долг. Ключевое условие: событие должно быть прямо прописано в договоре страхования, а суммы покрытия хватать на погашение сказал Поздняков

Эксперт подчеркнул, что признание договора недействительным также может быть в случае, если кредит был оформлен мошенниками. Для этого необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в полицию и подать соответствующий иск в суд к банку.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России изменится порядок формирования кредитной истории. Согласно новым правилам, в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах.