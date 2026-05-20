Совет директоров "Газпрома" рекомендует не выплачивать дивиденды за 2025 год

Москва20 мая Вести.Акционерам "Газпрома" рекомендуется не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2025 год. Окончательное решение будет принято на собрании 26 июня. Об этом говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

В последний раз дивиденды "Газпром" выплачивал по итогам первого полугодия 2022 года.

Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров по итогам 2025 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать говорится в тексте

Заседание акционеров холдинга пройдет в дистанционном формате. Кроме дивидендов также будут обсуждаться изменения в уставе компании.

Ранее совет директоров "Газпрома" продлил полномочия председателя правления компании Алексея Миллера на новый срок. Пост закрепляется за ним на следующие пять лет, начиная с 31 мая 2026 года.